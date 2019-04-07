Habertürk'ün “Başkent’te klinikte tecavüz dehşeti” başlıklı haberi gündemi sarstı! Genç hekime saldırarak tecavüz eden profesörün daha önce de taciz olayları ile gündeme geldiği ancak olayın üzerinin örtüldüğü öne sürüldü. Profesör H.B. Ankara Üniversitesi yönetimince açığa alınırken, haber Twitter’da “tecavüzcü profesör diye” trend topic oldu.

3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece Başkent’te yaşanan korkunç olayı dün HABERTÜRK duyurmuştu. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğretim üyesi olan H.B., akşam saatlerinde kendisine ait özel kliniğe gitti. Bu sırada klinikte 23 yaşındaki veteriner hekim Ç.B. nöbetçi hekim olarak bulunuyordu.

İddiaya göre, Ç.B.’den kendisine yemek hazırlamasını isteyen Profesör H.B. daha sonra mutfağa gelip alkol almayı önerdi. Veteriner Ç.B. bunu reddedince, profesör tarafından fiziksel tacize uğramaya ve ardından da darp edilmeye başladı.

KAFASINI YERE VURDU

Genç kadının tepki göstermesi üzerine gözü dönen H.B., genç kadını darp etmeye devam edip, Ç. B.'ye zorla alkol içirmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan genç kadını saçından yakalayarak, kafasını yere vurdu. H.B. darbelerin etkisi ile kendisinden geçen genç kadına birden fazla kez tecavüz etti. Genç kadın gece saatlerinde gözünü farklı bir odada açtı. Başında ise H.B.’nin ortağı S.D. vardı. S.D. ise genç kadını şikayetçi olmaması konusunda uyardı. Kızını merak edip arayan anneye ise “hasta müdahalesinde, size dönecek” denildi.

TECAVÜZCÜ PROFESÖR İÇİN BİRLİK OLUP GENÇ KADINA 'ŞİKAYETTEN VAZGEÇ' DEDİLER

S.D. daha sonra “Ben bir şey yapmadım, bilgin olsun” diyerek genç kadını hastaneye götürme teklifinde bulundu. Genç kadın, profesörün aracı ile ve yine onun bir arkadaşı olan jinekologun kliniğine götürüldü. İddiaya göre, genç kadını muayene eden ve bazı ilaçlar veren jinekolog da genç kadını şikayetten vazgeçirmeye çalıştı.

RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra evine giden genç kadın, durumu annesine anlattı. Anne-kız önce hastaneye gidip darp ve tecavüz raporu aldı. Ardından da polise giderek, profesör H.B. ve S.D.’den şikayetçi oldular.

“BANA KOMPLO KURULDU” SAVUNMASI

Gözaltına alınan profesör kendini “bana komplu kuruldu, birlikte olmadım” diyerek savundu. Ancak genç kadının aldığı raporlar bu beyanı çürüttü. İfadesine başvurulan jinekologun “H.B, beni arayıp ‘genç kız arkadaşımla fazla içki içtik, gece ne oldu hatırlamıyorum, biraz rahatsız’ sana getiriyorum” beyanı da profesör H.B.’yi ele verdi.

TUTUKLANDI

Şüpheli profesör tutuklanma istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim Sezer Söylemez, şüpheli profesörünün “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verildi. Profesör tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÜNDEM OLDU

HABERTÜRK’ün duyurduğu bu haber gündem oldu. Twitter’da "tecavüzcü profesör" diye açılan başlık trend topic oldu. Bu başlık altında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’yle ilgili çok sayıda taciz iddiası gündeme getirildi. Söz konusu profesör H.B.’nin daha önce de bir taciz skandalına karıştığı ancak bunun üzerinin örtüldüğü belirtildi.

AÇIĞA DA ALINDI

Tutuklu profesör H.B. ise Ankara Üniversitesi yönetimince HABERTÜRK’ün haberi ihbar kabul edilerek, açığa alındı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada; “Basında çıkan, Üniversitemiz dışında özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırı haberi ihbar kabul edilerek, bu olayla ilişkili saldırı faili öğretim üyesi H. B. hakkında gerekli yasal işlem ile soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştır” denildi.