İşte o gerekçe...

3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece Başkent’te yaşanan olayı ilk kez HABERTÜRK duyurmuştu. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğretim üyesi olan H.B., akşam saatlerinde kendisine ait özel kliniğe gitti. Bu sırada klinikte 23 yaşındaki genç veteriner hekim Ç.B. nöbetçi hekim olarak bulunuyordu.

Genç hekimin ifadesine göre, kendisinden yemek hazırlamasını isteyen Profesör H.B. daha sonra mutfağa gelip alkol almayı önerdi. Genç kadın bunu reddedince sinirlenen profesör önce fiziksel tacize ardından da onu darp etmeye başladı. Yine Ç.B.'nin ifadesine göre, H.B. darbelerin etkisi ile kendisinden geçen genç kadına defalarca tecavüz etti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, genç kadın gece saatlerinde gözünü farklı bir odada açtı. Başında ise H.B.’nin ortağı S.D. vardı. S.D. ise genç kadını şikayetçi olmaması konusunda uyardı. Kızını merak edip arayan anneye ise “hasta müdahalesinde, size dönecek” dedi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

S.D. daha sonra “Ben bir şey yapmadım, bilgin olsun” diyerek genç kadını hastaneye götürme teklifinde bulundu. genç kadın, profesörün aracını ile ve yine onun bir arkadaşı olan jinekoloğun kliniğine götürüldü. İddiaya göre, jinekolog genç kadına muayene eden ve bazı ilaçlar verdi.



RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra evine giden genç kadın, durumu annesine anlattı. Anne kız önce hastaneye gidip darp ve tecavüz raporu aldı. Ardından da polise giderek, Profesör H.B. ve S.D.’den şikayetçi oldular.

“BANA KOMPLO KURULDU” SAVUNMASI

Gözaltına alınan profesör kendini “Bana komplo kuruldu, birlikte olmadım” diyerek savundu. Şüpheli profesör Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce 17 Nisan'da “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklandı.

SÜRPRİZ TAHLİYE

Ancak 1 ay kadar cezaevinde kalan profesörün 22 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde tahliye olduğu ortaya çıktı. Henüz soruşturma neticelendirilmemişti, tahliye karanının hangi makam tarafından ve hangi gerekçe ile verildiği sorusunun yanıtı da belli oldu. Söz konusu profesörün soruşturma savcısı tarafından resen tahliye edildiği ortaya çıktı. Savcı tarafından tahliye kararı çok istisnai durumlarda verilebiliyor.

İŞTE O GEREKÇE

Tahliye kararında; "Şüpheli sabit ikametgah sahibi olduğu, mevcut delil durumu itibariyle tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı anlaşıldığından Ceza Muhakemesi Yasası'nın 103/2. maddesi gereğince tahliyesine karar verildi" denildi. Savcılığın olayın "tecavüz değil, rızaya dayalı ilişki" olabileceği iddiasıyla bu karara imza attığı ifade ediliyor.