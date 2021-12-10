Son dakika: Kocaeli'de iki işçi servisi çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli'de iki işçi servisi çarpıştı: Yaralılar var 0:00 / 0:00

AA

D-100 kara yolu Dilovası kesiminde Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı işçi servisi ile M.K yönetimindeki 41 P 2253 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Mehmet Emin A. ile aynı araçta bulunan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.