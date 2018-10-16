Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasının üzerinden 14 gün geçti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim Salı gününden beri haber alınamıyor.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kurulan, Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu ilk önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, dün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yaptı.

Konsolosluktaki incelemelere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen ve heyetin başında yer alan başsavcıvekili ile cumhuriyet savcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin yanı sıra Suudi Arabistanlı yetkililer katıldı. Bugün yeni bir inceleme daha yapılması bekleniyor.

Polis, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun ardından konsolosluk konutunda da arama yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda inceleme yapılacağını bildirdi.

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