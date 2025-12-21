İş kazası 26 yaşındaki genci hayattan kopardı
Konya'da bir iş kazası meydana geldi. Çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Suriye uyruklu 26 yaşındaki Muhammed El Zaid, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor
Konya’da çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Suriye uyruklu Muhammed El Zaid (26), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, saat 10.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki plastik kalıp üretim fabrikasında meydana geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Muhammed El Zaid, çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle forkliftin altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, El Zaid’in öldüğünü belirledi. Muhammed El Zaid’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.