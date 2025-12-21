Habertürk
        Son dakika: Konya haberleri: İş kazası 26 yaşındaki genci hayattan kopardı

        İş kazası 26 yaşındaki genci hayattan kopardı

        Konya'da bir iş kazası meydana geldi. Çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Suriye uyruklu 26 yaşındaki Muhammed El Zaid, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor

        Giriş: 21.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:45
        İş kazası 26 yaşındaki genci hayattan kopardı
        Konya’da çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Suriye uyruklu Muhammed El Zaid (26), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 10.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki plastik kalıp üretim fabrikasında meydana geldi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Muhammed El Zaid, çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle forkliftin altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler, El Zaid’in öldüğünü belirledi. Muhammed El Zaid’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        #Son dakika haberler
        #Konya
