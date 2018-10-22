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Son dakika: Konya'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı silahlı saldırıya uğradı

Son dakika... Konya'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, silahlı saldırıya uğradı. AK Partili Belediye Başkanı Oğuz, silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Belediye başkanı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili şüpheli bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

22.10.2018 - 16:36 | Güncelleme:

Olay saat 15:30 sıralarında Konya’nın Çumra İlçesinde meydana geldi. İddialara göre, ilçe esnafını ziyaret etmek için Belediyeden çıkan Başkan Mehmet Oğuz'un aracına birkaç adım kala Bahattin Yalçın isimli şahıs yanına yaklaştı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, montunun altında gizlediği tüfeğini çıkararak başkana doğru ateş etti. Bacaklarından yaralanan Başkan Mehmet Oğuz yere yığılırken zanlı elindeki tüfekle olay yerinden uzaklaştı.

Belediye Başkanı Oğuz'u silah seslerini duyan belediye personeli özel araçla Çumra Devlet hastanesine kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edilen Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası zanlı B.Y silahı ile birlikte ilçe polis merkezine teslim oldu. Olayın Belediye’ye ait bir arazi meselesinden kaynaklandığı öğrenilirken zanlının polisteki sorgusunun halen devam ettiği bildirildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren zanlının ise akli dengesinin yerinde olmadığına dair doktor raporunun olduğu öne sürüldü. 

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