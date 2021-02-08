Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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