Son dakika KORONA TABLOSU! Koronavirüs ölüm ve vaka sayısı açıklandı! Bugün 974 kişi daha iyileşti

HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 164 bin 769 ve can kaybının 4 bin 563 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 31 bin 525 test yapıldı, 827 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 70 bin 719, vaka sayısı 164 bin 769 ve vefat sayısı 4 bin 563 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 651, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 283 ve iyileşen sayısı 128 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." ifadelerini kullandı.

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