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HaberlerSağlıkSON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 1958

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 1958 yeni hasta tespit edildi, 75 hasta ise hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç.'' dedi

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.'' dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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