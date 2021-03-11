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Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

DÜN 67 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü salgını nedeniyle dün 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 814 yeni hastayla birlikte toplam 14 bin 556 vakanın tespit edildiğini ve 9 bin 193 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.