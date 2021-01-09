Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı 0:00 / 0:00

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 903 oldu, 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2021

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 3 BİNİN ALTINA GERİLEDİ"

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.

BUGÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (9 OCAK 2020)

DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (8 OCAK 2020)

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