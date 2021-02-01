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HaberlerSağlıkSON DAKİKA: 1 Şubat korona tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısı kaç?
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 719

Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi, 124 hasta ise hayatını kaybetti

SON DAKİKA: 1 Şubat korona tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısı kaç?
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 636 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 773 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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