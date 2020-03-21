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Son dakika! 15 dakikada çıkan koronavirüs testi kullanılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Yeni Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Bakanlık koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen labaratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

koronavirüs
Fatmanur Boylu

Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

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SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.

 

 

15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

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