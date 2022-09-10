"Kötü oldum ambulans çağırın!" Kaza böyle geldi!

Dün talihsiz bir kaza yaşandığını hatırlatan İmamoğlu, "Hiç istemediğimiz bir süreç yaşadık. Yaralılarımız var. Allah korusun ki bir can kaybımız yok, şükürler olsun" dedi. İmamoğlu, saat 18.30 sıralarında metrobüs hatlarında 100 bini aşan insanın yolculuk yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada bir kaza meydana geldi, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Yaptığımız incelemelerle birlikte şunu ifade edeyim: Saat 18.30'da oluşan bu kazada, yaklaşık 2 saat içerisinde, ekiplerimizin de hızlı müdahalesiyle yolun tekrar ulaşıma açıldığını ifade edeyim. Ayrıca tabii burada kazanın kayıtlarından, elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek 'Kötü oluyorum ambulans çağırın.' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim.

KAZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Tabii 117 insan hastaneye sevk edildi. Ama bunların birçoğu ayakta tedavi edilmek üzere sevk edildi. Şu an itibarıyla 10'un biraz üzerinde hastamızın tedavi edilmek üzere hastanede kaldığını söyleyebilirim. Diğer tamamı evlerine gönderildi ve yaralı sayısı 10 civarında. Bunların da tetkikleri yapılıyor."

İmamoğlu, yaralılardan sadece 2'sinin ameliyat edildiğini ve bu kişilerin de metrobüslerin sürücüleri olduğuna dikkati çekerek, "Bir tanesinin durumu çok kritik olarak ele alınmıştı ama daha hafif bir biçimde çözüme kavuştuğunu ifade etmek isterim." dedi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Ekrem İmamoğlu, rahatsızlanan şoförün deneyimli olduğunu, 2006 girişli olan şoförün 2012'den bu yana Büyükşehir Belediyesinde metrobüs hattında çalıştığını ifade ederek, "Böyle bir rahatsızlık geçirdiği kendi ses kaydından, feryadından ve anında da bayılma görüntülerinden ortada. Vatandaşlarımızın tamamının kurumumuza emanet olduğunu, ilk andan itibaren her birisinin sağlığıyla ilgilendiğimizi, evlerine eriştirmeye kadar ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Kendisinin de yaralı vatandaşları hastanelerde ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları aktardı:

"Bu sabah itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyemizin teftiş kurullarının, hem belediyemizin hem de İETT'nin talimatımla bir soruşturmayı başlattığımızı, eğer bir ihmal var ise bir kusur var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun, gerekli idari uygulamaları yapacağımdan da hiç kimsenin, hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın."

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2022

VALİ YERLİKAYA: 3 YARALIMIZ YOĞUN BAKIMDA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Avcılar'daki metrobüs kazasındaki yaralıların durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avcılar´da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88´i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah´tan şifa diliyorum." dedi

"BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

İHA'da yer alan habere göre de kaza ile ilgili konuşan metrobüs şoförü Mahsur Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar, “Dün akşam saat 20.00 sıralarından beri ağabeyim hastanede yoğun bakım ünitesinde yatmakta. Tedavisi devam ediyor inşallah iyi olacaktır, biz Ankara dönüşünde bu haberi öğrendik ve şoke olduk. Yakınlarımız kaza ile ilgili görüntüleri izlemişler.

"AĞABEYİMİN HIZI 13 KM'YMİŞ"

Ağabeyim durak çıkışı fenalaşıp kendini iyi hissetmediğini söyleyerek ambulans istemiş ve elini başına götürmüş o esnada bilinci gidiyor. Hızının 13 km/sa olduğu söyleniyor. Bildiğimiz kadarı ile bir rahatsızlığı yoktu varsa da şu anda öğreneceğiz biz de” dedi.