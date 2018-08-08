Sancaktepe'de geri geri geldiği kamyonetiyle bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Şüpheli şoför ifadesinde küçük çocuğu ezdiği anı “teker bir cismin üzerinden geçti” diyerek anlattı. Mahkeme hakimi ise çocuğu neden fark etmediğini sordu ve “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Sancaktepe'de bir kamyonet geri geri geldiği sırada caddede bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı. Talihsiz çocuk olay yerinde can verirken, feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın aktardığına göre; olay, Sancaktepe Emek Mahallesi Fatih Caddesi Yaprak Sokak’ta dün akşam meydana geldi. Adem Aksoy'nun kullandığı kamyonet sokaktan geri geri çıkmak istedi. Bu sırada cadde üzerinde bisiklet süren 3 yaşındaki talihsiz Adem Örde’yi fark etmedi. Kamyonetin altında kalan çocuk feci şekilde can verdi. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin sokaktan geri geri çıkmaya çalıştığı ve caddede bisiklet süren küçük çocuğu altında aldığı görüldü.

"KAFASININ EZİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Olayın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfadesinde geri geri giderken sol arka tekerinden taşa takılır gibi bir ses duyduğunu söyleyen Adem Aksoy, “Teker bir cismin üzerinden geçti. İnerek kontrol ettim. O esnada kafasının üzerinden geçtiğimi, kafasının ezildiğini gördüm” dedi.

HAKİMDEN “NEDEN ÇOCUĞU FARK ETMEDİN” SORUSU

Mahkeme hakimi ise çocuğu neden fark etmediğini sordu. Bunun üzerine Aksoy, aracı yola çıkarmak için geri geri manevra yaptığını belirterek aynaları kontrol ettiğinde bir şey olmadığını ifade etti. Mahkeme, şoförün “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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