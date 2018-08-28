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Kurban Bayramı'nda 137 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 106 ölümlü kazada 137 kişi yaşamını yitirdi. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden sürücülerin yüzde 80'inde emniyet kemerinin takılı olmadığı ortaya çıktı

28.08.2018 - 11:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kurban Bayramında ülke genelinde karayolunu kullanan araç sayısı yüzde 53 artmasına rağmen polis ve jandarmanın aldığı yoğun trafik tedbirleri sayesinde bayram tatili süresince trafik kazalarına bağlı can kaybı sayısı, son 10 yılın (2008-2018) ortalaması ile aynı düzeyde kaldı. 2008 yılı kurban bayramına göre 100 bin araca düşen günlük ortalama can kaybı sayısında yüzde 44'lük azalma yaşandı. Bu bayramda trafik kazalarına bağlı can kayıplarının yüzde 52'si hız sınırı kuralına uymamaya bağlı olurken, emniyet kemeri kullanmamadan kaynaklı ölümlerde yaşandı. Hayatını kaybeden 31 sürücüden 25’inin (%80) emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi. Ayrıca bayramlarda şehirlerarası otobüslerde polislerin yolcu gibi denetimleri etkisini gösterdi. Kurban Bayramı süresince karayollarında ölümlü otobüs kazası hiç yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramında karayollarında aldığı yoğun trafik önlemleri ile vatandaşların bayram tatilini huzurlu geçirmelerini sağlarken, trafik kazalarına bağlı can ve mal kayıplarının da önüne geçmeye çalıştı. Kurban Bayramı tatili 9 gün olmasına rağmen Bakanlık, trafik denetimlerini 17-27 Ağustos 2018 tarihlerinde 11 gün süreyle gerçekleştirdi. Bayram tatili süresince karayollarında yaklaşık 81 bin ekip ve 140 bin trafik personeli görev yaptı. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak denetim yapan 227 personelin yanı sıra 32 Polis Başmüfettişi de alınan alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Alınan trafik tedbirlerinin etkisini artırmak ve toplumun tamamını etkileyebilmek için çocukların aileleri üzerindeki yaptırım gücünden yararlanıldı. “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası başlatılarak, trafikte farkındalığı artırarak alınan trafik tedbirleri desteklendi.

Bayram boyunca vatandaşların trafikte dikkatlerinin canlı tutulması amacıyla cep telefonlarına trafik güvenliğine ilişkin SMS’ler gönderildi. Yandex Navigasyon aplikasyonundan sürücüler tarafından bilinmesi gereken 50 kritik kaza noktası hakkında vatandaşlar anlık bilgilendirildi. Trafik yoğunluğu olan büyük illerde helikopterle, Çorum-Osmancık, Amasya-Merzifon, Kırıkkale, Afyonkarahisar ve Konya-Kulu’da ise İHA ve Drone’larla trafik havadan izlenerek denetlendi. Trafik denetimlerinin ve Kırmızı Düdük kampanyasının etkinliğinin artırmak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Mülki İdare Amirleri ve İl Emniyet Müdürleri sürücü ve yolcularla doğrudan iletişim kurarak trafik güvenliğine katkı sağladılar.

TESCİLLİ ARAÇ SAYISI YÜZDE 65 ARTTI

Son 10 yılda (2008-2018) nüfusta yüzde 13, tescilli araç sayısında yüzde 65, sürücü sayısında ise yüzde 48 oranında artış yaşandı. Polis ve jandarmanın karayollarında aldığı yoğun trafik tedbirleriyle; Kurban Bayramı tatili süresince can kaybı sayısı son 10 yılın ortalaması ile aynı düzeyde kaldı. 2008 yılı kurban bayramına göre 100 bin araca düşen günlük ortalama can kaybı sayısında ise yüzde 44 oranında azalma sağlandı.

Kurban Bayramı tatili döneminde karayolunu kullanan araç sayısı kavşak konumunda olan; Bolu-Gerede’de yüzde 161, Çankırı-Çerkeş’te yüzde 176, Amasya-Merzifon’da yüzde 140, Afyonkarahisar-Emirdağ’da yüzde 109, Konya-Ereğli’de yüzde 92, Balıkesir-Susurluk’ta yüzde 66 olmak üzere ülke genelinde yüzde 53 oranında arttı.

HIZ KURALLARINA UYMAMAK YAŞAMLARA MAL OLDU

Bu Kurban Bayramında alınan tüm tedbirlere rağmen 106 ölümlü kazada 137 can kaybı yaşandı. Ölümlü kazaların yüzde 52’si sürücülerin “hız kurallarına uymaması” nedeniyle oldu. Kazalarda hayatını kaybeden 31 sürücüden 25’inin (%80) emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi.

GEÇEN SENE YÜZDE 14 OLAN MOTOSİKLET KAZA ORANI YÜZDE 2'YE DÜŞTÜ

Kaza oluş türleri incelendiğinde ise ; 47 kaza tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 30 kaza yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 21 kaza yayaya çarpma, 8 kaza ise araçtan düşme, duran araca çarpma, yan yana çarpışma şeklinde meydana geldi. Yaya kazaları, toplam ölümlü kazaların yüzde 20’sini oluştururken, 2017 yılı Kurban Bayramında yüzde 14 olan motosiklet kaza oranı ise bu bayram yüzde 2’ye düştü.

KAZALARIN YÜZDE 69'U YERLEŞİM YERİ DIŞINDA YAŞANDI

Bayram tatili süresince D1 ve D2 yetki belgeli hiçbir otobüs ölümlü kazaya karışmadı. Ardahan ilinde ölümlü ve yaralanmalı kaza olmazken, en çok ölümlü kaza Konya, Antalya ve İzmir illerinde meydana geldi. Ölümlü kazaların yüzde 31’i yerleşim yeri içinde, yüzde 69’u yerleşim yeri dışında meydana geldi. Ölümlü kazaların yüzde 48’i gündüz, yüzde 48’i gece, yüzde 4’ü ise alacakaranlıkta oldu. Alınan tedbirlerle 17 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece 1 ölümlü kaza (Yalova) meydana geldi.

KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaya bağlı can kayıplarının azaltılması amacıyla; hız, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı başta olmak üzere trafik kazalarına etken eden nedenlerle mücadele edilecek ilave tedbirlerle kararlılıkla sürdürülecek.

Ayrıca, vatandaşlar tarafından olumlu karşılanan “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası önümüzdeki süreçte de devam edecek. Bu sayede bir yandan çocukların aileleri üzerindeki olumlu yaptırım etkisi kullanılarak trafik kurallarına uymaları sağlanacak, diğer yandan çocuklara güzel bir anı bırakarak gelecekte iyi bir sürücü olmalarına zemin hazırlanacak.

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