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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Numan Kurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasa bağlantılı değil | Son dakika haberleri

        Kurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasa bağlantılı değil

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi konusunda, "TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir" dedi. Kurtulmuş, "Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. İkisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:12
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        Kurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasa bağlantılı değil
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