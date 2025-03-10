Kurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasa bağlantılı değil
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi konusunda, "TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir" dedi. Kurtulmuş, "Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. İkisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.
Giriş: 10.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:12
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