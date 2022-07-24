Son dakika: Kütahya'nın Emet ilçesinde ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı! - Gündem Haberleri

Kütahya ve Manisa'da orman yangını çıktı! 0:00 / 0:00

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu.

İHA'nın haberine göre, çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında 20 ev boşaltılarak 40 kişi yangın bölgesinden tahliye edildi.

Fotoğraf: İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Fotoğraf: İHA

Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı. Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor.

Yangında 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında da saat 18.00 sıralarında ormanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı.

Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre yangına 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale ediliyor.

Fotoğraf: DHA

Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi.

Fotoğraf: İHA

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir