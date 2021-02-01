'Kim nükleer silahtan vazgeçmez!' 0:00 / 0:00

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Kuzey Kore'nin Kuveyt'teki büyükelçiliğin eski maslahatgüzarı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğine inandığını, ancak Pyongyang'ın ekonomisini etkileyen uluslararası yaptırımlardan kurtulmak için silah indiriminde pazarlık yapmaya istekli olabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin Kuveyt'teki büyükelçiliğin eski maslahatgüzarı Ryu Hyeon-woo, CNN'e verdiği röportajda, "Kuzey Kore'nin nükleer gücünün rejimin istikrarıyla doğrudan bağlantılı. Kim muhtemelen nükleer silahların hayatta kalmasının anahtarı olduğuna inanıyor." dedi.

Ryu ayrıca, önceki ABD yönetimlerinin, totaliter devletlerle müzakerelerde nükleer silahların arındırılmasını önden talep ederek Kuzey Kore'yi köşeye sıkıştırdığını söyledi. Ryu, "ABD nükleer silahsızlaştırmadan geri adım atamaz, Kim Jong Un'da nükleer silahlardan vazgeçmez" ifadelerini kullandı.

Ryu, son yıllarda Güney Kore'ye göç eden yüksek profilli Kuzey Koreli yetkililerden biri. Ryu ve ailesi Eylül 2019'da Güney Kore'ye sığındı. Kızlarına daha iyi bir hayat vermekte kararlı olan Ryu, kendisinin ve eşinin Kuveyt'te yaşarken yaklaşık bir ay boyunca kaçmayı planladıklarını söyledi.

"KİM REJİMİ İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ"

Eğer yakalanırlarsa, Kuzey Koreli ajanların hızlı bir şekilde cezalandırmak için onları Pyongyang'a geri götüreceğini söyleyen Ryu, "Çünkü kaçmam Kim rejimi için büyük bir utanç kaynağı oldu ve hafife alınmayacaktır" dedi.

Şu anda üç kardeşi ve 83 yaşındaki annesi Kuzey Kore'de olduğu için endişelendiğini belirten Ryu, "Sadece uzun yaşadıklarını görmek istiyorum. Yaptıklarım için cezalandırıldıklarını düşünmek kalbimi acıtıyor." ifadelerini kullandı.