Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, yeni bir nesil taktik güdümlü silah sistemi denendiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da taktik silahın test edilmesini denetlediği belirtildi. Bu, Kim’in Şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Donald Trump ile yaptığı zirveden bu yana Kuzey Kore'nin ilk denemesi oldu.

KCNA, silahın özellikleri hakkında açıklama yapmazken Güney Kore haber ajansı Yonhap ise silahın kısa menzilli bir silah olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, dün ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, uydu fotoğraflarından Kuzey Kore’deki Yongbyon nükleer tesislerinde hareketlilik olduğunu tespit ettiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk olarak 12 Haziran 2018'de Singapur’da düzenlenen zirvede bir araya gelmiş ve Kore yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İkili arasında daha sonra 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir zirve daha gerçekleşmiş ve zirveden kalıcı bir sonuç çıkmamıştı.

ABD, KUZEY KORE'NİN NÜKLEER TESİSİNDE HAREKETLİLİK TESPİT ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, uydu fotoğraflarından Kuzey Kore'deki Yongbyon nükleer tesislerinde hareketlilik olduğunu tespit ettiğini duyurmuştu.

12 Nisan tarihinde çekilen uydu fotoğraflarında uranyum kuvvetlendirme kısmında ve radyokimya laboratuvarı yakınlarında 5 vagonun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Önceden bu spesifik vagonlar radyoaktif materyallerin taşınması ya da yeniden işleme çalışmaları ile ilişkili olarak ortaya çıkardı" ifadelerine yer verilmişti.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEME SAHASINDA NORMAL FAALİYETLERE DÖNÜLDÜĞÜ İDDİASI

Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Uzmanlar Panelinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yönelik hazırladığı 66 sayfalık raporda, "Yongbyon nükleer kompleksinin aktif olduğu" ve kasım ayı uydu görüntülerinin, reaktörlerin su tahliye tesislerinin yakınında kanallar kazıldığını ve yeni bir binanın inşa edildiğini gösterdiği belirtilmişti.

Uydu görüntülerinin aynı zamanda "radyokimya laboratuvarı ve ilgili buhar tesisinin olası faaliyetine" işaret ettiğinin belirtildiği raporda, BM uzmanlar panelinin, ülkedeki uranyum yoğunlaştırma tesislerini ve maden sahalarını izlemeye devam ettiği vurgulanmıştı.

Associated Press tarafından mart ayında ele geçirilen raporda ayrıca uzmanların, "balistik füze faaliyet alanlarını araştırdığı, doğruluğunu onayladığı ve raporladığı" ve Kuzey Kore tarafından "montaj, depolama ve test alanlarını ayrı ayrı yerlerde tutma yönünde tutarlı bir eğilim olduğuna dair kanıt bulduğu" belirtilmişti.

Amerikalı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.

ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini öne sürmüştü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon da geçen hafta salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.