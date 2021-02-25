Son dakika: Kuzey Kore Ordusu'na Kim'den çağrı: Hayatta kalmak için...

Kuzey Kore lideri Kim'den orduya çağrı! 0:00 / 0:00

Reuters

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Merkez Askeri Komisyon toplantısına başkanlık etti, toplantıda orduya disiplin ve daha sıkı kontrol çağrısında bulundu.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA yer alan habere göre, toplantıya başkanlık eden Kuzey Kore lideri Kim, ordunun daha disiplinli olmasını ve sıkı kontrol edilmesini istedi.

Siyasi faaliyetlerle ilgili bir dizi sorunun da ele alındığı toplantıda, askeri görevliler arasında disiplin çağrısında bulundu. Bunu kontrol etmek için ise daha katı kurallar konması gerektiği ifade edildi.

Kim, ordu içinde kurulacak devrimsel disiplinin, ordunun hayatta kalmasını ve başarılı ya da başarısız olmasını sağlayacağını söyledi.