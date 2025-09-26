Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Leman davasında 4 tahliye | Son dakika haberleri

        Leman Dergisi davasında 4 tahliye

        Leman Dergisi davasında tutuklu olan Leman Dergisi sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, üst mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edilmesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 26.09.2025 - 14:27 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:49
        Yaklaşık 3 aydır tutuklu olan Leman Dergisi sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, üst mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edilmesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Karikatürist Doğan Pehlevan'ın tutukluluk hali devam ediyor. İlk duruşma 14 Kasım’da, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

        Derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis isteniyor. Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan hakkında ise suçu birden çok kez işlediği iddiasıyla 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Fotoğraf: DHA

