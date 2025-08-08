LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB ile 2025 LGS 1. nakil (2. tercih) sonuçları sorgulama ekranı
MEB son dakika duyurusu ile LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında ilk yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanmıştı. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, 4-6 Ağustos tarihleri arasında ikinci kez tercihte bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce açıkladığı takvim doğrultusunda 2025 Lise 2. tercih sonuçlarını 8 Ağustos'ta erişime açtı. İşte, LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS 2. tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Lise 2. tercih sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler, TC kimlik numarası, Okul Numarası, Doğum Tarihi ve Güvenlik Kodu bilgilerini girerek yerleştikleri okulları öğrenebilecek.
LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.
LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.