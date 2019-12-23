Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanımadığı Halife Hafter'e bağlı sahil güvenlik güçlerince, Derna açıklarında gözaltına alınan Türk denizcilerin serbest bırakıldığı açıklandı.
Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmed el Mosmari, hafta sonunda gözaltına alınan gemicilerin bugün serbest bırakıldıklarını duyurdu.
El Mosmari, Malta'dan Mısır'ın İskenderiye kentine petrol taşıyan gemide yapılan aramalarda silah ve mühimmata rastlanmadığını, bunun üzerine denizcilerin salıverildiklerini belirtti.
Sözcü El Mosmari geminin izinsiz şekilde karasularına girdiği için alıkonulduğunu ifade etti.
Geminin alıkonulma haberinin, BM'nin tanıdığı Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın üzerine gelmesi dikkati çekmişti.
YORUMLAR