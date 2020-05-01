Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini, artık hükümete (BM tarafından da tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti) destek olacaklarını açıkladı.
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