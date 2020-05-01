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HaberlerDünyaSon dakika! Libya'da Sebha kenti UMH tarafına geçtiğini açıkladı - HABERLER
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Son dakika! Libya'da Sebha kenti UMH tarafına geçtiğini açıkladı

Son dakika haberi... Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini, artık hükümete destek olacaklarını duyurdu

libya son dakika
AA

Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini, artık hükümete (BM tarafından da tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti) destek olacaklarını açıkladı. 

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