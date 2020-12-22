Libya tezkeresi kabul edildi!

Libya'ya Türk askerinin gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na 2 Ocak'tan itibaren 18 ay daha yetki verilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.
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