AA

Derman ve Yiğit adlı ikizler ile ebeveynleri Ömer ve Fatma Evrensel Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Londra’nın Luton Havalimanından Ankara Esenboğa Havalimanına indi. İkizler, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi görecek. İkizlerin ebeveynleri, ikizlerle ilgili yaptıkları açıklamada "Hiçbir problemleri yok. Yemeleri içmeleri, her şeyleri normal. Sağlıklarına kavuştular. Şükürler olsun sağ salim döndük. Hayata yeniden başlayacaklar, yeniden doğdular. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Sağlıklarına kavuştular, bundan sonra her şey daha güzel olacak" dediler.

Aileyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin ile diğer ilgililer uğurladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE AMELİYAT

İkizler Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini, Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.