Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız büyükelçilerle başkent Paris'te bir araya geldi. Macron büyükelçilere yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin savunma birimi kurması gerektiğiyle ilgili konuştu.

Kıta güvenliğinin ABD kuvvetlerine bağlı olmaması gerektiğini belirten Macron, "Avrupa'nın güvenliği ve egemenliği bize bağlı" ifadelerini kullandı.

Savunma işbirliği tartışmalarının tüm Avrupa ülkelerini içine alacak bir şekilde yapılması gerektiğiğini belirten Macron, Moskova'nın Ukrayna politikasında yaşanacak değişime göre bu tartışmalara Rusya'nın da katılması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl 23 Avrupa ülkesi askeri işbirliğini geliştirmek için niyet beyanında bulunmuş, bu gelişme Avrupa Birliği ordusu söylemlerinin artmasına neden olmuştu.

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