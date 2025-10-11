Habertürk
        Macron Mısır'a gidecek

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 13 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi.

        Giriş: 11.10.2025 - 18:24 Güncelleme: 11.10.2025 - 18:28
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 13 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi.

        Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Macron; ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze planına dair görüşmelere katılacak

