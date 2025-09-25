Habertürk
        Son dakika: Maden ocağında göçük! 2 işçi için çalışma başlatıldı | Son dakika haberleri

        Maden ocağında göçük! 4 işçi kurtarıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin kurtarılması için çalışma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 13:23 Güncelleme: 25.09.2025 - 13:34
        Maden ocağında göçük! 4 işçi kurtarıldı
        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

        AA'da yer alan habere göre olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

        İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarılırken, 1'inin kurtarılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraflar: DHA

