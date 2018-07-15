Habertürk muhabiri Bülent Aydemir'in haberine göre, FETÖ’nün ana omurgasının çökertilmesi ve mahrem yapılanmasının çözülmesini sağlayan devlet görevlileri devlet üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi.
Yurt içinde saklanacak yer bulamayan gizlenmiş FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış yolları da kapanıyor. İHA’lar, Edirne sınırından Yunanistan’a geçip oradan Avrupa’ya kaçmaya çalışan FETÖ’cülerin ensesinde olacak.
Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde FETÖ’ye karşı verilen etkili mücadeleden sonuç alındı. Devlet içindeki FETÖ temizliği mahrem alanlara odaklandı.
15 Temmuz günü gelen ihbar üzerine MİT’in Genelkurmay’ı alarma geçirmesi, darbecilerin gece 03.00’te başlatmayı planladıkları darbeyi 21.00’e çekmeleri olayın seyrini değiştirdi. Darbe girişimi, devletin kararlı duruşu, milletin sokağa çıkmasıyla bastırıldı. Asıl mücadele ondan sonra başladı. Önce terör örgütünün aort damarları kesildi, ana omurgası çökertildi; ardından kılcal damarlarına girildi.
DEVLETİN ONURUNU KURTARAN ADAMLAR
Devletin içinde yuvalanmış FETÖ’cülerin temizlenmesinde örgütün haberleşme sistemi ByLock’un çökertilmesi ve polis arşivinin ele geçirilmesi çok önemli rol oynadı; 4 bin mahrem imam ortaya çıkarıldı. Bu operasyonu gerçekleştiren istihbarat görevlileri devlet üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi. Kontörlü telefon operasyonuyla, TSK içinde üst rütbelerde kripto FETÖ’cüler ortaya çıkarıldı. Bu sayede Jandarma içinde çok sayıda FETÖ yakalandı; Adalet Bakanlığı’nda 4 bin kadar gizlenmiş örgüt üyesi bulundu. FETÖ, bu operasyonlar sonucunda devletin kritik birimlerindeki insan gücünü kaybetti.
DIŞARIDA MÜCADELE
Gelinen noktada, FETÖ, yurt dışında meşru gücü ve para akışını da yitirmeye başladı. Elindeki arşivler dışında Türkiye’ye karşı operasyonel olarak kullanabileceği araç kalmadı. TSK, Emniyet, yargıdaki militanlarını kaybedince jandarmada saklanan az sayıda elemanı dışında başka seçeneği kalmadı. Gaybubet evleri operasyonunda da firari olanlar dışındaki tüm etkinliğini kaybetti.
SINIRA SIKI DENETİM
Yurt dışındaki başarılı operasyonlar da örgüte korku salmaya yetti. FETÖ’cüler kendileri için emin bir yer olmadığını anladı. Türkiye’de halen gizlenenler de Edirne sınırından Yunanistan’a, oradan da başta Almanya olmak üzere yurt dışına kaçmanın yollarını arıyor; Almanya’yı saklanmak için kolay bir ülke olarak görüyorlar. Edirne sınırından kaçtıkları yerler tek tek tespit edildi. Şimdi insansız hava araçları enselerinde; kaçmaya çalışanları adım adım izleyecek.
ABD OPERASYONLARI
ABD’deki FETÖ’cülerin iadesi konusunda Türk makamları yoğun uğraş veriyor. FBI’ın 20 eyalette başlattığı soruşturmanın derinleşerek devam edeceği düşünülüyor ancak vergi kaçırma, vize rejimini ihlal, kaçak insan çalıştırma gibi bireysel suçlara ilişkin soruşturmaların örgütlü suç soruşturmasına dönüşüp dönüşmeyeceği bilinmiyor. İadelerin olması için ABD’de FETÖ’nün, “ulusal güvenlik tehdidi” ilan edilmesi gerekiyor.
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