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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Mahzen-34: Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu suç örgütü çökertildi

        Mahzen-34: Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu suç örgütü çökertildi

        İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-34" operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 08:47 Güncelleme: 29.04.2024 - 08:49
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        Suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-34" operasyonunda, elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda aralarında örgütün elebaşı Gülmez'in de bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

        Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, elebaşılığını Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, işyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteylli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

        Operasyon sonucu 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konulduğunu aktaran Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceklerini belirterek, operasyonu gerçekleştiren polisi tekbir etti.

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