Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışına para transer ettiği iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat talebiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 11 davacının avukatları katıldı.

“MAZERETİ KABUL ETMİYORUZ”

Celse arasında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkeme hakiminin reddine dair taleplerini içerir dilekçe gönderdi. Aynı zamanda duruşmanın hemen öncesinde bel ağrısı yaşadığını belirtir sağlık raporunu ekleyerek mesleki mazeret sundu. Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız sağlık mazeretinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, “Koskoca genel başkanın bir sürü avukatı var. İstanbul'daki dosyalarını takip ettiği avukatları var. Mazereti kabul etmiyoruz” dedi. Reddi hakim talebinin de reddini istedi. Mahkeme hakimi ise Kılıçdaroğlu'nun bu dosyada tek vekilinin göründüğünü söyledi. Sağlık nedeni olduğu için de mazereti kabul edeceğini belirtti.

REDDİ HAKİM RED, MAZERET KABUL

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakimin reddine dayanak gösterilen hususların reddi hakim sebeplerinin hiçbirine uymadığını belirterek talebi reddetti. Duruşmanın hemen öncesinde göndermiş olduğu sağlık raporunu ise dikkate alarak mazeretinin kabulüne karar verdi. Duruşma ertelendi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 günü partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresinin yurt dışındaki bir şirkete para transferi yaptığını ifade etti. Açıklamaların üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oğulları Ahmet Burak Erdoğan ve Necmeddin Bilal Erdoğan, kızları Esra Albarak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci toplamda 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan ve ailesinin Kılıçdaroğlu'na açtığı diğer davalar devam ederken, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve ailesine 197 bin, Anadolu 9. Asliye Hukuk 142 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.