Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. Dolayısıyla siz şehri planlarken 'AVM yapmayın' demiyoruz ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok katlı binalar trafiğe sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 23'üncü Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Genel Kurulda konuşan Mansur Yavaş, Ankara'da yaşanan trafik yoğunluğunun temel nedenlerinden birinin yanlış şehir planlaması olduğunu söyledi.

Ankara’nın farklı bölgelerinde planlanan nüfus ile mevcut nüfus arasındaki farklara değinen Yavaş, "Yaşamkent; 19 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda imar artışıyla 31 bin. Alacaatlı; 65 bin nüfusa göre planlanmış, imar artışıyla 124 bin olmuş. 124 bin deyip geçmeyin. Artık herkesin kendinin, eşinin, çocuklarının ayrı ayrı arabası var. Kişi kadar araba saysanız yeri var. Beytepe; 59 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda 95 bin ama 100 binleri geçecek. Dodurga, 9 bin nüfusa göre planlanmış. Geçen yayımladık, tam 500 bin nüfus oraya gidiyor. Bunların hepsi Eskişehir Yolu'nu kullanacak, hepsi aynı yolları kullanacak. Yeni yollar yok, gelişebilecek imkan yok. Dolayısıyla İncek Mahallesi; 19 bine planlanmış, 108 bin olmuş. Sürekli olarak bu imar artışları nedeniyle artık İncek Bulvarı’ndan yukarı çıkarken sağa-sola o binalara bakın. O her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız" diye konuştu.