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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'un malvarlığı hakkında açıklama

        Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'un malvarlığı hakkında açıklama

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'un malvarlığını açıklaması hakkında, "Yorumunu halk yapacak. Benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok. Ben bütün kamu idarecilerinin mal beyanlarını açıklaması gerektiğini söyledim sadece. Olması gereken budur. Oldu, çok da zor değilmiş" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:21
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        Yavaş'tan Altınok'un malvarlığı hakkında açıklama
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasıyla ilgili, "Yorumunu halk yapacak. Olması gereken budur. Oldu, çok da zor değilmiş" dedi.

        Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Yenimahalle'de Şentepe Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin açılışına katıldı.

        Yavaş, belediyenin doğumdan ölüme kadar insanın her türlü derdiyle ilgilenmek manasına geldiğini belirterek, "Dolayısıyla bir çocuğun doğduğundan itibaren yaşaması, sağlıklı büyümesi, eğitim alması hepimizin derdidir. Bu nedenle biz, 'Herkes eşit şartlarda okusun' diye destek alan ailelere her türlü desteği veriyoruz; ulaşım desteğinden beslenme desteğine kadar. İş dünyasına da destek veriyoruz. Hep beraber bir pandemi yaşadık. Pandemide herkes kapandığı zaman esnaf ne yapacak? Yanında çalışanlar ne yapacak? Allah'a çok şükür öyle bir dayanışma örneği sergiledik ki, öyle bir liderlik sergiledik ki Ankara'da hiç kimseyi mağdur etmeden bu günlere geldik" ifadelerini kullandı.

        'İSRAF DA YOLSUZLUK DA KUL HAKKIDIR'

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde yolsuzluğa izin vermediklerini belirten Yavaş, "Bugün destek alan aileler varsa, bunun en büyük sebebi kamu yaratıcılarının yolsuzluk ve israf yapmasıdır. Bu nedenle biz, geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Yaptıklarımızın maliyetini astık sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı. Ankara'nın girişinde, çıkışında kapılar var. Bugünkü maliyeti 350, 400 milyon lira. Kimse kullanmıyor ve estetikten yoksun. 'Biz yaptık oldu' düşüncesiyle yaptıkları bir şey; ama görüyorsunuz Yenimahalle'ye yapılanların hepsi mutlaka ve mutlaka içinde insan olan, insana yarayan projeler. Bizler sonuçta sizlerin parasını kullanıyoruz. Bunu israf edersek de yolsuzluğa izin verirsek de bu kul hakkıdır. Sizin karşınıza gelirken bizi destekleyenlerin ve kendimizin başını öne eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık. Dolayısıyla bunları sizin takdirinize bırakıyoruz. İnşallah bir 5 yıl daha aynı şekilde şeffaf hesap verebilir bir anlayışla Ankara'mıza hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

        'ZOR DEĞİLMİŞ'

        Yavaş, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasıyla ilgili soruya, "Yorumunu halk yapacak. Benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok. Ben bütün kamu idarecilerinin mal beyanlarını açıklaması gerektiğini söyledim sadece. Olması gereken budur. Oldu, çok da zor değilmiş" dedi.

        Yavaş, Altınok'un mal beyanında babasından kalan mal varlıklarına ilişkin soru üzerine, "Onların yorumunu yapmak bana düşmez, vatandaş değerlendirir" cevabını verdi.Yavaş, üzerinde DEM Parti amblemi bulunan 'Mansur Yavaş'ı destekliyoruz' afişleriyle ilgili soru üzerine, "Biz 2024-2019 seçimlerinde de hep bunlarla uğraştık. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle sahtekarlıklara başvuruyorlar. Çünkü halkın karşısına çıkıp oy isteyecek yüzü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar. Bunu yapanları Allah'a havale ediyoruz, seçmene havale ediyoruz. Bunlarla seçim falan kazanamazlar. Allah'ın izniyle açık ara kazanacağız" dedi. Yavaş, afişlerle ilgili savcılığa başvuracaklarını da belirtti.

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