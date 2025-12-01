Park halindeki araçta ölü bulundu
Mardin'de kan donduran bir olay meydana geldi. Park halindeki araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin 27 yaşındaki Mansur Barak'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mardin’in Artuklu ilçesinde Mehmet Mansur Barak (27), park halindeki aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.
PARK HALİNDEKİ ARAÇTA HAREKETSİZCE YATIYORDU
DHA'nın haberine göre olay; öğle saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Park halindeki araçta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Mansur Barak olduğu belirlenen bu kişinin başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Barak’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.