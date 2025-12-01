Mardin’in Artuklu ilçesinde Mehmet Mansur Barak (27), park halindeki aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA HAREKETSİZCE YATIYORDU

DHA'nın haberine göre olay; öğle saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Park halindeki araçta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Mansur Barak olduğu belirlenen bu kişinin başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Barak’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.