İngiliz Daily Mail gazetesinin Fox News'te yayınlanacak olan 'The Death of Marilyn Monroe' adlı belgesele dayandırdığı haberde, ABD'li yıldızın morgda çekilmiş çıplak fotoğraflarının olduğu belirtildi.

MORG GÖREVLİLERİNİ İKNA ETTİ

ABD’li fotoğrafçı ve foto muhabiri Leigh Wiener’in oğlu Devik’le yapılan röportaja atıfta bulunulan habere göre, Wiener, 4 Ağustos 1962’de Los Angeles’teki evinde ölen Amerikalı yıldızın bulunduğu mordaki görevlileri, 2 şişe viski hediye ederek ikna etti ve içeriye girip Marilyn’in cansız bedeninin fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafçı ve foto muhabiri Leigh Wiener.

HAYRANLARI ÇOK KIZMIŞTI

Wiener, çektiği 5 kasetten üçünü Life Dergisi'ne gönderdi. Bu fotoğrafların arasında Marilyn’in ayağının başparmağında etiketle görüntülendiği ve ün kazanan fotoğrafı da bulunuyordu. Hayatını kaybeden dünya yıldızının yüzünün görüntülendiği diğer bir fotoğraf ise hayranlarını çok kızdırmıştı.

24 SAAT SAHİPSİZ KALMIŞTI

Devik ayrıca babasının Marilyn’in çıplak vücudunun görüntülerinin yer aldığı 2 kaseti sakladığını anlattı. Buna göre fotoğrafçı, 1993’teki ölümüne kadar söz konusu fotoğrafların yerini gizli tuttuğu bir kasada sakladı. Üç bölümden oluşan 'The Death of Marilyn Monroe' adlı belgeselde ayrıca 36 yaşında ölen yıldızın cansız bedeninin 24 saatten fazla morgda sahipsiz kaldığı belirtiliyor.