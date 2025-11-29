Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Marmaris açıklarında oluşan hortum kamerada | Son dakika haberleri

        Marmaris açıklarında oluşan hortum kamerada

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışla birlikte denizde çıkan dev hortum böyle görüntülendi.

        Giriş: 29.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:09
        Marmaris'te hortum korkuttu
        Marmaris’te sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.

        Yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı tekneler de karaya oturdu.

        İçmeler Mahallesi açıklarında da sağanak yağış ve fırtına ile birlikte denizde hortum meydana geldi.

        Dev hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Marmaris’te sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

