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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) mart ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Büyümenin öncü verisi kabul edilen sanayi üretimi martta yıllık olarak yüzde 2 düştü. Sanayi üretimi şubat ayına göre ise yüzde 7.1 azaldı.

Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.9 azaldı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5.7 düştü.

İLK ÇEYREKTE YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.