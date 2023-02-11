Mart ve Nisan ayı celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından ertelendi. Erteleme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Mart ve Nisan ayı celp ve sevk tarihleri ne zamana ertelendi? İşte MSB tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılı Mart ve Nisan ayı celp ve sevk tarihleri...