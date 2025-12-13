Habertürk
        Son dakika: Masaj salonunda çalışan kadınlara taciz,darp ve tehdit

        Masaj salonunda çalışan kadınlara taciz,darp ve tehdit

        Masaj salonunda çalışan kadınlara 'taciz' yapıldı iddiasıyla müşterileri gasp eden 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 13.12.2025 - 09:29
        Başkent'te masaj salonunda taciz çetesi çökertildi
        Ankara'da bulunan bir sözde güzellik merkezi/masaj salonu müşterileri akıllara durgunluk veren yöntemle hedef aldı. Çalışan kadınlar masaj sırasında yakınlık ilgi gösterip, Daha sonra koridora çıkarak "beni taciz etti" diyerek bağırıyorlardı.Kadının müşteriler için "Taciz edildim" diye bağırmasının ardından, işyerindeki çete üyeleri müşterileri başka bir odaya alarak burada tehdit ediyorlar "Senin cezanı keseceğiz" diyorlardı.Müşterilere "Masajcı kadınları taciz ettiğini kabul edeceksin rezil ederiz para vereceksin" diyerek hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda çekim yapıyorlardı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda, yakalanmamak için çektikleri yüksek meblağları başkalarının hesabına aktaran çeteyi tespit etti. Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda mağdur şahısları gasp eden çete üyeleri yakalandı. Ayrıca işyerinde yapılan aramada kılıç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        #sondakika
        #ankara
