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DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Doktoru Jan Klod Kayuka yaptığı açıklamada, “Toparlanmaya başladı. Bu sabah itibarıyla makineden ayırdık. Çok ağır olan tabloyu atlatmış olduk. Tepkiler normal kendisinde ama yorgun. Olumlu bir tablodayız bundan sonra kaçış sendromu ile ilgili bir sorun yaşamayacağız” diye konuştu.