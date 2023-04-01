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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı hakkında yapılan itirazları reddetmesi hakkında, "Verilen bu karar kesindir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

— Mehmet Uçum (@mehmetucum) March 31, 2023

YSK'nın kararını değerlendiren Uçum, "YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazları reddederek Anayasaya uygun bir karar vermiştir. Verilen bu karar kesindir" ifadelerini kullandı.

Uçum, "YSK bu kararıyla yıllardır hukuksuzluk peşinde koşanlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünü hile siyasetiyle kesmeye çalışanlara güçlü bir hukuk tokatı atmıştır" dedi.

"CEVAP HER MECRADA VERİLİR"

YSK kararına itiraz edileceği iddialarına değinen Mehmet Uçum şunları söyledi:

"Anayasa’nın 79. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesine göre 'Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.' Bu karar aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyleyenler ya Anayasa'yı bilmiyorlar ya da hukuku ihlale devam edeceğiz diyorlar. Elbette bu hukuksuz teşebbüslere hukukun gerektirdiği cevap her mecrada verilir. Daha önce de vurgulamıştık. Bu hile siyasetine ve hileli muhalefet biçimine, hukuk içinde bir alan açılması zaten söz konusu olamazdı ve olmadı. YSK kararı bunu kanıtlamıştır."