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Memleket Partisi kuruldu

Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi, Memleket Partisi adıyla resmen kuruldu. İnce, oy birliğiyle genel başkanlığa seçilirken, parti sözcülüğüne de Gaye Usluer getirildi

Son dakika: Memleket Partisi kuruldu
Memleket Partisi kuruldu
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HABERTURK.COM

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 2020'de Sivas’ta başlattığı 'Memleket Hareketi' partileşti. İçişleri Bakanlığı'na giderek partinin resmen kurulması için başvuru dilekçesini veren İnce, ardından bakanlıktan ayrıldı.

Muharrem İnce öncülüğünde kurulan partinin sözcülüğüne, CHP'den istifa eden Gaye Usluer getirildi. Usluer, Kurucular Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Partinin Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek sözlerine başlayan Usluer, şunları söyledi:

"Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla, özgürlükle ve yeniden demokrasiyle taçlandırmak üzere söz veriyoruz. Biraz önce genel merkezimizde parti meclisi toplantı salonumuzda İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız belgeyi Kurucular Kurulu ile paylaştık. Genel başkanımızı seçtik, Sayın Muharrem İnce oy birliği ile seçildi."

Usluer, Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) görev dağılımını da şöyle açıkladı:

Muharrem İnce: Genel Başkan

Gaye Usluer: Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Aklın: Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları

Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü: Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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