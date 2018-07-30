İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener , sosyal medya hesabından partisinin kurultay toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Akşener, şu mesajı paylaştı:

"Bu süreçte yanımda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokratik bir parti olarak, yerel seçimlerden çok daha güçlenerek çıkmak hedefiyle 12 Ağustos’ta Kurultayımızı toplayacağız. İnşallah her şey memleketimiz ve milletimiz için iyi olacak!"

— Meral Akşener (@meral_aksener) July 30, 2018

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ