İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız, orada bir değişiklik yok. Tüm delegeler Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu’nun ortak adayı Sayın Akşener’dir.”

Toplantıda Meral Akşener’e kurultay süreci ile ilgili bilgi verdiklerini ifade eden Çıray, şöyle devam etti: “Sayın Akşener hala Genel Başkanımız. Dolayısıyla kendisine yürüyen kurultar süreci ile bilgi verdik ve kurultaya hazırız. Biz kendisine beyanımızı yaptık. Memleket meselelerini konuştuk.”

Çıray, Akşener’in kurultaya gelip, gelmeyeceği yönündeki bir soruya da, “Tabi ki şüphesiz davet ediyoruz, partimizin ortak adayı” cevabını verdi.

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