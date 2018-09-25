dolar
Para
Haberler > Ekonomi > Para > Son dakika: Merkez'den bir hamle daha geliyor! Swap nedir

Katılım bankalarına swap kapısı açıldı

Dolar kurunu stabilize etme amacı ile geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasının ardından, faizsiz bankacılık yapan katılım bankaları için de bu kapı açıldı. Katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun düzenlenen “vaad bazlı” vadeli işlem piyasası yakında hayata geçecek.

25.09.2018 - 09:29 | Güncelleme:

Katılım bankalarının TL-döviz işlemi yapabileceği swap piyasası için Merkez Bankası ile mutabakata varıldı. Kurumun, katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun olarak düzenleme yaptığı, bu anlamda yazılımlar ve test çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Böylece Merkez Bankası, katılım bankalarının likidite ihtiyacını karşılamak için ‘ben de varım’ diyecek. Söz konusu piyasada işlemler reel olarak gerçekleştirilecek. Yani para ve mal değişimi gerçek olarak yapılacak.

Dünya'dan Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, bu ürünün ismi ise faizsiz finans literatürüne göre ‘vaad bazlı türev işlem piyasası’ olacak. Bu piyasa ile konvansiyonel bankalar gibi depo işlemi yapamayan katılım bankaları da benzeri bir likit sağlama yöntemine kavuşacak ve geleneksel bankaların kullandığı ürünlere ulaşacaklar.

DÖVİZE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI

Borsa İstanbul bünyesinde 2 Temmuz 2018 tarihinde kira sertifikalarının işlem gördüğü Taahhütlü İşlemler Pazarı kuruldu. Söz konusu pazar katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun olarak faaliyete geçerken, diğer bankalar da bu pazarda işlem gerçekleştirebiliyor.

Bu, kira sertifikalarının ikinci el piyasası oluşturulması manasına gelirken likiditeye ihtiyaç duyan finansal kuruluşlar, Borsa İstanbul bünyesindeki bu pazarda kira sertifikalarını satabilecek. Konuştuğumuz üst düzey bir yönetici, yaklaşık 3 yıldır bu piyasanın kurulmasına yönelik çalışmalarının olduğunu belirterek, bu taleplerinin Borsa İstanbul’un Nasdaq ile ortaklık anlaşmasının ikinci ayağının tamamlanmasına dahil olduğunu ifade etti.

Yönetici, “Bu piyasada Merkez Bankası da piyasanın derinlik kazanması ve yeterli likiditeye ulaşması için işlem yapacak. Finansal kuruluşlar için ikinci el bir piyasaya ihtiyaç vardı” dedi.

Bu arada katılım bankaları, yurtiçinde TL cinsi kira sertifikası ihraç eden Hazine’nin yine iç piyasada dövize dayalı kira sertifikası yapmasına yönelik talepleri var. Aynı yönetici, dövizde likidite fazlasını değerlendirmek istiyoruz” dedi.

TOPLAM AKTİFLERİ 185 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Katılım bankalarının toplam aktifleri 2017 yılı sonuna göre yüzde 16 artışla 185 milyar TL’yi aşarken, öz varlıkları yine aynı döneme göre yüzde 11 büyüme ile 15.2 milyar TL seviyesine yükseldi.

Katılım Bankaları, 2018 yılının ikinci çeyreğini 1.16 milyar TL net kâr ile tamamladı. Kullandırılan fonlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 17 artış la 129 milyar TL’ye ulaşırken, toplanan fonlar yüzde 18 artış ile 127 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Katılım Bankaları, şube sayısında 2017 yıl sonuna göre yüzde 3 büyümeyle 1.065’e, personel sayısında yüzde 2 artışla 15.312 sayısına ulaştı.

  • FAİZSİZ ENSTRÜMAN TALEBİ Türk Lirası’nın güçlendirilmesi kapsamında finansal piyasalarda birbiri ardına düzenlemeler geliyor. Katılım bankaları bu düzenlemeler kapsamında, konvansiyonel bankaların kullandığı bir takım enstrümanların faizsiz finans prensipleri çerçevesinde düzenlenmesini ve katılım bankalarına uygun enstrümanlar geliştirilmesini istiyor. Edinilen bilgiye göre, depo işlemlerinin yanısıra; Merkez Bankası’nın özellikle likiditeye ulaşılması kapsamında başka yeni ürünlerin veya kullanılan APİ piyasasının katılım bankaları esaslarına uygun işlemler haline getirilmesine yönelik çalışmaları var.

BORSA İSTANBUL'DA SWAP PİYASASININ ELİ KULAĞINDA

Öte yandan Borsa İstanbul da kurum bünyesinde swap piyasası kurulması için çalışmaları hızlandırdı. Kurumun önümüzdeki günlerde söz konusu piyasayı faaliyete başlatacağı öğrenildi.

Bu anlamda katılım bankaları ile de görüşen Borsa İstanbul’un piyasanın işleyişine, takas operasyonlarına ve risk yönetimi uygulamalarına ilişkin yapılan çalışmalar ve takvim hakkında bankaların bilgilendirilmesi amacıyla bir toplantı yapıldığı öğrenildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.