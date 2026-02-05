Habertürk
        Son dakika: Mersin'de hasta taşıyan ambulansa cip çarptı... 5 yaralı! | Son dakika haberleri

        Mersin'de hasta taşıyan ambulansa cip çarptı... 5 yaralı!

        Mersin'de hasta taşıyan ambulans, cipin çarpması sonucu devrildi. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:52 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:52
        Mersin’de hasta taşıyan ambulansın, cipin çarpması sonucu devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        AMBULANSA YANDAN ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre kaza; dün akşam saat 23.00 sıralarında Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İçinde hasta bulunan Kenan B. yönetimindeki ambulansa, Melih B.'nin kullandığı cip yan kısmından çarptı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Ambulans devrildi. Kazada, ambulans şoförü Kenan B. ile araçtaki Necati B., Elif K. ve Yusuf K. ile cip sürücüsü Melih B. yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

        Öte yandan, cipin ambulansa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın, cipin çarpması sonucu devrilmesi yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

