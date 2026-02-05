Mersin'de hasta taşıyan ambulansa cip çarptı... 5 yaralı!
Mersin'de hasta taşıyan ambulans, cipin çarpması sonucu devrildi. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
AMBULANSA YANDAN ÇARPTI
DHA'nın haberine göre kaza; dün akşam saat 23.00 sıralarında Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İçinde hasta bulunan Kenan B. yönetimindeki ambulansa, Melih B.'nin kullandığı cip yan kısmından çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Ambulans devrildi. Kazada, ambulans şoförü Kenan B. ile araçtaki Necati B., Elif K. ve Yusuf K. ile cip sürücüsü Melih B. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan, cipin ambulansa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın, cipin çarpması sonucu devrilmesi yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.