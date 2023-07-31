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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji açıkladı! 3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili

        Meteoroloji açıkladı! 3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 07:32
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        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Bulutlu 26°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
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