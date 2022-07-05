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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Sıcak hava ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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Meteoroloji açıkladı! Sıcak hava ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Diğer yandan Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak.

Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Sıcak hava ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Sıcak hava ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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