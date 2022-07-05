Sıcak hava ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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